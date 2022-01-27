В МГУ опровергли информацию о переходе вуза на дистанционное обучение

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Формат обучения на каждом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в начале нового семестра будет определяться отдельно исходя из эпидобстановки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза, комментируя новый приказ об организации учебного процесса с 7 по 22 февраля.

Согласно утвержденному ректором МГУ Виктором Садовничим приказу, при реализации основных образовательных программ в указанный период предусмотрена возможность использования дистанционных технологий и электронного обучения.

"Формат обучения будет определяться на каждом факультете отдельно согласно эпидемиологической обстановке ближе к началу семестра", - уточнили в пресс-службе вуза.

Там также добавили, что в МГУ в период действия коронавирусных ограничений уже несколько лет студенты учатся в смешанном формате: дистанционно проходят поточные лекции, очно - семинары, практики, занятия в небольших группах.