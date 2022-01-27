В ряде регионов Уральского федерального округа в ближайшие три дня ожидается похолодание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Снег и похолодание ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа в ближайшие три дня. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах в четверг.

"[В Свердловской области 28 января] переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью - минус 14, минус 19, днем - минус семь, минус 12, <…> ночью в горах отдельные порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К субботе на крайнем севере региона в ночные часы похолодает до минус 27.

В Челябинской области по ночам температура будет опускаться до минус 21, минус 26 градусов, а днем будет до минус восьми, минус 13. В Курганской области к воскресенью похолодает до минус 19, минус 24 в ночные часы с минус 15, минус 20 в пятницу, местами небольшой снег.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области похолодает до минус 20 - минус 25 градусов к субботе с минус 14 - минус 19 пятницы, местами небольшой снег и изморозь. В Югре в ближайшие три дня ночные температуры опустятся до минус 26 градусов, в отдельных районах будет до минус 28 - минус 33. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается похолодание с минус 19 - минус 24 до минус 26, минус 31, возможен небольшой снег.