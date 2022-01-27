Медведев: РФ не хватает кадров и лабораторий для изучения и производства новых лекарств

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечает изрядное количество проблем в стране в сфере разработки и производства лекарств для профилактики и лечения новых инфекционных заболеваний.

"Проблем сохраняется в этой сфере пока, скажем откровенно, немало", - заметил он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. "Мы по-прежнему сталкиваемся с отсутствием кадров, компетенций в сфере разработки и производства современных лекарственных препаратов, в стране недостаточно лабораторий для проведения доклинических исследований, не созданы пока условия для производства в России критически важного оборудования, сырья и материалов, несмотря на все предпринимавшиеся в последнее время попытки", - сказал Медведев.

Немало трудностей, указал он, связано и с оперативным выводом препаратов на отечественный рынок. Кроме того, добавил зампред Совбеза, слабо выстроено взаимодействие с международными организациями, которые формируют признаваемые ведущими странами мира стандарты качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.

"Мы можем долго сетовать на политизированность каких-то процессов, на конкуренцию со стороны производителей основных лекарственных препаратов, но все равно нам нужно с такими организациями работать, поскольку иначе просто нас никто не увидит в этом мире", - считает Медведев. По его мнению, такая ситуация ослабляет позицию РФ на международной арене и препятствует выходу отечественной продукции на зарубежные рынки.

Продвинуться в решении этих проблем, обратил внимание зампред Совбеза, поможет создание платформы оперативного реагирования на инфекции. По его словам, в этом направлении предстоит большая работа, нужны и правовые, и административные решения, а также "очень значительные финансовые вложения". Медведев призвал заранее максимально точно рассчитать объемы финансирования, его источники и сроки.

"Сейчас нам нужно понять, насколько эти вопросы серьезно проработаны, на чем сосредоточиться в первую очередь, иначе наши инициативы могут остаться в ранге благих пожеланий, а это невозможно, недопустимо с учетом угроз и опасностей, с которыми столкнулась наша страна и все человечество в последние два года. Прошу обратить на это особое внимание", - резюмировал он.