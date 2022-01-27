Патрушеву вручили высшую награду Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев удостоен ордена "Сампо" - высшей награды Республики Карелия. Награду ему в четверг вручил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Патрушев награжден орденом за большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики. В 2013-2020 годах он руководил госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. За это время в экономику региона были привлечены значительные средства, реализованы многие крупные проекты. К примеру, в кратчайшие сроки в Петрозаводске построили президентское кадетское училище, возобновил работу и модернизируется Онежский судостроительно-судоремонтный завод (ОССЗ), в республике появилась сеть новых фельдшерско-акушерских пунктов и государственное училище олимпийского резерва. Церемонию вручения ордена приурочили к старту строительства в Петрозаводске современной цифровой верфи на ОССЗ.

"Сложно представить более подходящее место, более подходящий момент для вручения ордена. Вы много сделали для республики, огромная вам благодарность от всех жителей Карелии - и за президентское кадетское училище, за федеральное училище олимпийского резерва в Кондопоге, за школы, медицинские учреждения, за дороги и за аэропорт "Петрозаводск", за музей Карельского фронта", - сказал Парфенчиков, обращаясь к Патрушеву.

Секретарь Совбеза выразил слова признательности главе Карелии. "Большое спасибо за столь высокую награду. Полагаю, что это не только моя заслуга, а оценка труда каждого члена госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, сотрудников аппарата Совета безопасности. Мы еще не закончили все объекты, которые контролируем, будем продолжать работу", - сказал он.

Затем Патрушев обсудил с Парфенчиковым вопросы дальнейшей реализации проектов, направленных на обеспечение социально-экономического развития региона.

Орден "Сампо" вручают за особо выдающиеся достижения и заслуги в экономической, социально-культурной, научно-технической, государственной и общественной деятельности на благо Карелии.