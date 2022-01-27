Авиакомпании оштрафовали за нарушения прав пассажиров при задержках в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Пять авиакомпаний, рейсы которых в ноябре прошлого года приземлились в нижегородском аэропорту из-за сильного тумана в Москве, оштрафовали на более чем 100 тыс. рублей из-за нарушения прав пассажиров, сообщает в четверг пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Так, 2 ноября 2021 года из-за сильного тумана в Москве аэропорт Нижнего Новгорода принял более 30 самолетов, следовавших в столицу из других регионов и из-за рубежа. Последние рейсы вылетели в пункт назначения только утром 3 ноября.

"По результатам проверки, проведенной Нижегородской транспортной прокуратурой, установлены многочисленные факты нарушения авиакомпаниями требований федерального законодательства при задержках вылета авиарейсов в части неоказания пассажирам услуг по предоставлению прохладительных напитков, горячего питания, размещению в гостиницах (включая трансфер), либо нарушения сроков их предоставления", - сказано в сообщении.

Всего прокуратура вынесла пять постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг"), которые направили в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

"Авиакомпании признаны виновными в совершении указанных правонарушений и привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму более 100 тыс. рублей", - сообщили в прокуратуре.