МИД РФ пригласил москвичей посмотреть на грузовик-"полуторку"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России пригласило москвичей и гостей столицы посетить Смоленскую площадь, чтобы увидеть советский грузовой автомобиль ГАЗ-АА "Полуторка", установленный у здания дипведомства к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

"Приглашаем всех жителей и гостей столицы в ближайшие дни посетить Смоленскую площадь, чтобы увидеть легенду и отдать дань памяти героическим защитникам Ленинграда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

Как информировали в министерстве, к 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда перед зданием МИД временно установлена одна из примерно 4 тыс. машин, доставлявших жизненно необходимые припасы по Дороге жизни через Ладожское озеро в осажденный Ленинград.

В дипведомстве напомнили, что первая колонна таких грузовиков выдвинулась с продуктами в осажденный город в ноябре 1941 года. "Водители работали с постоянным риском для жизни, в условиях вражеских авианалетов и обстрелов. Всего за первую зиму блокады в Ленинград удалось доставить 361 тысячу тонн грузов, эвакуировать более полумиллиона людей", - подчеркнули в МИД РФ.

"Каждый четвертый водитель не вернулся из рейса, сотни "полуторок" остались лежать на дне озера. Ту машину, которая сейчас стоит у здания МИД, достали из воды осенью 2020 года. После реставрации она была размещена на территории музея "Прорыв блокады Ленинграда", - рассказали в ведомстве.