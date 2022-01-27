Меры помощи обманутым дольщикам расширили на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставрополья утвердили в регионе расширение мер поддержки обманутых дольщиков. Это позволит организовать выплаты из краевого бюджета для более 200 участников долевого строительства, сообщил на заседании парламента в четверг и. о. министра строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"В дорожной карте имеются семь объектов, которые не соответствуют критериям, которые определены федеральным законодательством для восстановления прав [обманутых дольщиков]. В связи с этим был разработан соответствующий законопроект, который позволит восстановить на территории края права по семи объектам, предварительно, это 221 гражданин", - сказал он.

Правовая коллизия возникла в отношении многоквартирных домов, под которыми не оформили земельные участки либо не было получено разрешение на строительство. Новый законопроект позволяет обманутым дольщикам в этих ситуациях претендовать на выплаты из регионального бюджета. В краевой казне на соответствующие выплаты предусмотрено 262,8 млн рублей. Законопроект утвержден депутатами сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях.

По данным краевого Минстроя, на Ставрополье насчитывается 48 многоквартирных домов с более 2 тыс. обманутых дольщиков. По большинству из этих объектов планируется завершение строительства либо помощь дольщикам с привлечением средств федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства. В общей сложности в Ставропольском крае за все время были восстановлены права более 4 тыс. обманутых дольщиков.