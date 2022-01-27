Сотрудники экстренных служб спасли более 5 тыс. человек в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. человек спасены на территории Московской области в 2021 году, сообщил в четверг начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин.

"За прошедший год на территории Московской области произошло семь чрезвычайных ситуаций, что равно показателям 2020 года. Силами и средствами Мосчс спасено более 5 тыс. человек", - сказал он на подведении итогов работы пожарных и спасателей Подмосковья за 2021 год.

В 2021 году в Подмосковье произошло 19 тыс. пожаров. При этом число техногенных пожаров было меньше на 10%, чем в 2020 году. А крупных природных пожаров вовсе не зарегистрировано. Инспекторы Госпожнадзора выявили 32,5 тыс. нарушений требования пожарной безопасности, почти все они были устранены. За палы травы составлено 1,5 тыс. административных протоколов, по которым оштрафованы более 1 тыс. человек.

Также в прошедшем году были спасены 19 утопающих, а гибель на воде снизилась на 4%.

"Хочу вас поблагодарить за титаническую работу, проведенную в прошлом году. Главный ваш показатель - это спасенные человеческие жизни", - добавил в ходе мероприятия замглавы МЧС РФ Илья Денисов.