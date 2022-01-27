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ВОЗ не видит опасности в вакцинации от ковида подростков и детей

В организации отметили, что на этот счет пока "сильно тревожных сигналов не поступало"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает вакцинацию подростков и детей от коронавируса опасной. Об этом заявила в четверг представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире "Россия-24".

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"Здесь внимание огромно, так что мы не видим каких-то тревожных сигналов или знаков в процессе вакцинации [подростков и детей]. Конечно, корректировка дозы, клиническое исследование - все это надо пройти. Но на данный момент сильно тревожных сигналов не поступало", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Вуйнович, сейчас многие страны решились на вакцинацию этой категории граждан. Это произошло, потому что "штамм "омикрон" перешел в эту группу населения и в этой группе, которая не была до сих пор тяжело поражена, есть случаи госпитализации".

"Надо защищать уязвимые слои населения, особенно подростков и детей", - подчеркнула представитель ВОЗ.

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Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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