ВОЗ не видит опасности в вакцинации от ковида подростков и детей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает вакцинацию подростков и детей от коронавируса опасной. Об этом заявила в четверг представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире " Россия-24 ".

"Здесь внимание огромно, так что мы не видим каких-то тревожных сигналов или знаков в процессе вакцинации [подростков и детей]. Конечно, корректировка дозы, клиническое исследование - все это надо пройти. Но на данный момент сильно тревожных сигналов не поступало", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Вуйнович, сейчас многие страны решились на вакцинацию этой категории граждан. Это произошло, потому что "штамм "омикрон" перешел в эту группу населения и в этой группе, которая не была до сих пор тяжело поражена, есть случаи госпитализации".

"Надо защищать уязвимые слои населения, особенно подростков и детей", - подчеркнула представитель ВОЗ.