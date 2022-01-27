Власти Свердловской области отложили на неделю введение запрета на работу общепита ночью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Жители Свердловской области смогут посещать заведения общепита ночью до 3 февраля. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил с 27 января включительно работу заведений общепита в ночное время из-за распространения ковида в регионе.

"В Свердловской области внесены изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19. В соответствии с ними до 3 февраля продлен срок, в течение которого организации общественного питания могут работать в ночное время", - говорится в сообщении.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено более 214 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 188 тыс. человек, 9 934 умерли.