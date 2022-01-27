Эксперт: в Петербурге циркуляция "омикрона" достигла 70% от общей заболеваемости COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Доля штамма "омикрон" среди всех положительных ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию в Петербурге достигла 70%. Об этом сообщил журналистам директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

"В Санкт-Петербурге первые "находки" ["омикрона"] при проведении полногеномного секвенирования нас заставили достаточно оперативно разработать реал-тайм тест-систему для определения этого геноварианта. <…> Ежедневная динамика доли среди всех положительных ПЦР-тестов "омикрона" <...> отличается, но, если анализировать каждую неделю, <...> в Санкт-Петербурге мы уже вышли на 70% циркуляции "омикрона", - рассказал специалист.

Как следует из презентации, представленной Тотоляном, процент выявления штамма "омикрон" с первой недели января по 25 января в Петербурге вырос почти на 57%. Основная часть пациентов города, у которых подтвердился данный геновариант, находится на амбулаторном лечении.

"Несколько проще ситуация на Северо-Западе, мы получаем материалы из всех регионов. Две недели января, которые здесь представлены, вы видите [из презентации], что рост практически во всех регионах есть, и здесь лидирует Калининградская область", - добавил Тотолян.

По его словам, активное ПЦР-тестирование на данный момент является правильным решением. "Сейчас происходит активная смена штамма, и пока не произойдет полный переход с "дельты" на "омикрон", активное выявление - это необходимо. Потому что ПЦР-тестирование несет за собой уточнение, какой геновариант присутствует. <...> От этого зависит дальнейшая тактика ведения пациента, особенно это актуально при тяжелых случаях", - сказал специалист.

Он добавил, что, анализируя ситуацию в Москве и Петербурге, "омикрон" в ближайшем будущем вытеснит "дельту", но как долго он удержится, невозможно предположить.