РПЦ рассказала о случаях, когда священника можно допускать к пациенту без ПЦР и вакцинации

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Священнослужители могут быть допущены в больницы без ПЦР-теста и вакцинации от ковида только в исключительных случаях - когда жизни вызвавшего их пациента угрожает опасность. Об этом сообщается в четверг на сайте Русской православной церкви по итогам прошедшего в онлайн-формате совещания представителей РПЦ, Минздрава РФ и региональных органов власти по вопросам допуска священников в стационары.

"При организации посещений должно быть обеспечено соблюдение требований противоэпидемического режима. <...> Рекомендуется осуществлять допуск священнослужителей, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции или имеющих отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус давностью не более 48 часов. Для случаев, когда жизни пациента угрожает опасность, священнослужитель может быть однократно допущен к пациенту без соблюдения вышеуказанного требования. При этом последующий допуск данного священнослужителя без соблюдения указанных требований не рекомендуется", - говорится в сообщении.