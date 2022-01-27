Эксперты считают, что навигатору дополнительного образования детей требуется защита данных

ТАСС, 27 января. "Навигатор дополнительного образования", с помощью которого родители детей от пяти до 18 лет могут выбрать для ребенка дополнительные занятия в кружках и секциях, необходимо сделать более безопасным, так как многие родители опасаются вносить персональные данные через портал. К такому мнению пришли представители регионов, принимавшие участие в сессии "Дополнительное образование: доступность, преемственность, вариативность" XVIII съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

"Здесь, наверно, сразу могу сказать о той проблеме, которая на сегодня существует по работе навигатора. Многие родители не желают регистрироваться в этой системе. Причины у всех разные: кто-то говорит, что они не доверяют сохранности персональных данных, не хотят предоставлять свои данные и СНИЛС, многие считают дополнительное образование необязательным. Если раньше была возможность, действительно, ребенка вовлекать в систему образования без регистрации, то сейчас необходимы согласие и действия родителей по регистрации в этой системе", - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

По ее словам, в регионе 67% детей имеют учетную запись в навигаторе. По состоянию 20 января 2022 года в навигаторе допобразования Иркутской области зарегистрировалась 1,1 тыс. организаций.

Уполномоченный по правам ребенка Республики Дагестан Марина Ежова поддержала идею оптимизации работы навигатора и повышения его безопасности. "Полностью согласна с коллегой Татьяной. Система электронного навигатора, действительно, вызывает отторжение по самым разным причинам. Действительно, люди это считают слишком бюрократизированным, не хотят свои данные [оставлять], время тратить, проблемы с интернетом и так далее. Действительно, надо подумать об оптимизации самого процесса включения в эту систему, как-то упростить хотя бы на уровне школьных и дополнительных занятий во внеурочной деятельности", - заявила она.

В сентябре 2021 года власти Нижегородской области сообщали о том, что неизвестные получили частичный доступ к контактным данным пользователей портала о дополнительном образовании региона.