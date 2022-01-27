Доля бронирований курортов Кубани на летний период превысила 25%

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Доля бронирований курортов Краснодарского края на летний период в 2022 году уже превышает 25%, в регионе для удовлетворения спроса увеличат номерной фонд, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации края со ссылкой на вице-губернатора Александра Руппеля.

"На сегодняшний день глубина бронирования достигает восьми месяцев - это говорит о положительном имидже и клиентоориентированном подходе средств размещения. Многие из них сейчас предлагают акции и скидки. Процент ранних бронирований находится в рамках естественного спроса, в среднем - более 25% в летние месяцы", - приводит пресс-служба слова Руппеля.

Он добавил, что для удовлетворения растущего спроса в Краснодарском крае расширяют номерной фонд гостиниц и отелей. Так, в 2021 году были введены в эксплуатацию 26 новых объектов размещения гостей на 4 тыс. номеров, в 2022 году будут открыты еще 17 объектов с фондом в 1,3 тыс. номеров, таким образом, летом на курортах Краснодарского края туристов будут размещать около 4,2 тыс. классифицированных гостиниц и отелей общей вместимостью более 165 тыс. номеров.

Кроме того, власти Краснодарского края ожидают принятие в РФ закона "о гостевых домах". По словам врио министра курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края Марии Золотухиной, на Кубани это поможет легализовать работу более 2 тыс. таких объектов. Ранее сообщалось, что курорты Краснодарского края в 2022 году планируют принять не менее 17 млн туристов.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Краснодарского края практически достиг показателей рекордного 2019 года: по итогам 2021 года Кубань посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.