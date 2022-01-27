Посол в РФ: Франция не забудет, чем она обязана Советскому Союзу в победе над нацизмом

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Франция не забудет, чем она обязана СССР и его народам в победе над нацизмом. Об этом заявил в четверг посол Франции в Москве Пьер Леви на церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста, которая прошла в Еврейском музее и центре толерантности.

"Ровно 77 лет назад лагерь смерти Аушвиц-Биркенау освободила Красная армия. Франция не забудет, чем она обязана Советскому Союзу и его народам в победе над нацизмом", - сказал дипломат.

"Мы станем после этой церемонии еще гуманнее, еще сильнее, чтобы бороться вместе и всегда против варварства и строить мирное будущее", - добавил он.

Церемония традиционно началась с молитвы, которую произнес главный раввин России Берл Лазар. Мероприятие завершилось церемонией зажжения свечей.

День памяти

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Он был установлен согласно резолюции ГА ООН от 1 ноября 2005 года в память о том, что в этот день в 1945 году Красная армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположенный на территории Польши. В нем погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, среди которых примерно миллион евреев. Термин "Холокост" (от древнегреческого слова holocaustosis - "всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х годах благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами. По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев.