Число госпитализированных с COVID-19 в Кировской области увеличилось на 60% за две недели

"Сегодня зафиксировано максимальное с начала пандемии число новых случаев заражения [среди жителей, у которых есть жалобы], - 649, ровно год назад было 190. Растет количество госпитализированных, но несоразмерно с количеством инфицированных, темпы госпитализаций - 120-150 в день. На стационарном лечении - 2 106 человек, 12 января в госпиталях находилось 1 300 пациентов, рост почти 60%. Мы были к этому готовы, в высокой степени готовности были инфекционные стационары, куда нужно было только завести медикаменты и открыть дверь", - сказал Курдюмов.

Он подчеркнул, что недостатка коек в госпиталях нет. Также в регионе усилили работу скорой помощи и кол-центра, чтобы люди свободно могли дозвониться и получить консультацию.

В Кировской области с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет. С 25 октября для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия требуется ковид-сертификат. С 22 ноября сертификат необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и некоторых других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.