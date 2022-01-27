В ДНР с 2019 года 365 тыс. человек получили российские паспорта

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших паспорта России, достигло 365 тыс. человек. Об этом сообщили в четверг Донецкому агентству новостей (ДАН) в Миграционной службе МВД ДНР.

"На сегодняшний день выдано 365 тыс. паспортов гражданина Российской Федерации", - приводит агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее в четверг губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на данный момент более 720 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) воспользовались правом получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области.