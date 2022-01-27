Зарплата врачей в Псковской области за девять лет увеличилась в 2,5 раза

ПСКОВ, 27 января. /ТАСС/. Зарплата врачей в Псковской области за последние девять лет увеличилась в 2,5 раза, такие специалисты получают более 66 тыс. рублей, сообщила в четверг председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, выступая с докладом перед депутатами областного Собрания в рамках парламентского часа.

Для региона создание привлекательных условий для медработников и повышение для них зарплат крайне важно, так как здесь наблюдается острый дефицит медкадров. В середине сентября губернатор Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что регион испытывает проблемы с кадрами во многих сферах экономики, особенно это касается медицины.

"Среднемесячная заработная плата в 2021 году составила по врачам около 66 435 рублей. Средние медицинские работники - 34 тыс. рублей. При этом уровень оплаты труда по итогам 2021 года вырос по сравнению с уровнем оплаты труда в 2012 году в 2,5 раза по врачам. По среднему медицинскому персоналу рост в 2,4 раза", - сказала Гаращенко.

При этом региональные чиновники заверили, что после завершения пандемии не будет происходить снижение зарплат медработников, которые сейчас получают доплаты к зарплате за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. "Мы живем в рамках реализации указа президента, по системе оплаты труда у нас конкретные обязательства - неснижение заработной платы работникам бюджетной сферы отдельных категорий, которые особенно наблюдаем сегодня, это 200% к уровню средней зарплаты в регионе. Поэтому независимо от обстоятельств уровень 200% финансирования зарплаты медицинских работников будет обеспечен в полном объеме", - пояснила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.