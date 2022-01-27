Губернатор Красноярского края заразился коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс заразился коронавирусом, он находится на самоизоляции. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Александр Усс находится на самоизоляции в связи с обнаружением у него коронавирусной инфекции. Симптомы заболевания у губернатора появились после возвращения из командировки в Москву. Проведенное тестирование дало положительный результат", - сообщил собеседник агентства.

В связи с недомоганием Усс был помещен в стационар, где прошел трехдневный курс интенсивной терапии. Сейчас губернатор находится дома, работает в удаленном режиме.

"Сегодня он провел рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи по подготовке к реализации проекта красноярского метрополитена. Самочувствие губернатора удовлетворительное. Температура и другая симптоматика коронавируса отсутствует. После получения отрицательного теста Александр Усс приступит к работе в обычном режиме", - добавили в пресс-службе.

17 января в крае были зафиксированы первые случаи распространения штамма коронавируса "омикрон". Всего, по данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 182,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 166,5 тыс. пациентов выздоровели, около 9,4 тыс. умерли. Уровень коллективного иммунитета в крае - 64,4%.