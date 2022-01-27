Крупнейшие объекты по обращению с ТКО создадут в Поморье в 2023-2024 годах

АРХАНГЕЛЬСК, 27 января. /ТАСС/. Три крупнейших в Архангельской области объекта по сортировке, компостированию и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) построят и введут в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах, сообщил в четверг журналистам заместитель председателя правительства региона Евгений Автушенко. Вблизи Коряжмы - в 2023 году, вблизи Няндомы и объект для агломерации Архангельск - Северодвинск - Новодвинск (44-й километр) - в 2024 году.

"В 2023 году [строительство и ввод в эксплуатацию] самое ближайшее - Коряжма. Няндома и 44-й [километр] - это 2024 год", - сказал Автушенко.

Проектирование планируется завершить в 2022 году. Ожидается, что три предприятия будут обрабатывать 405 тыс. тонн мусора в год. Кроме того, будут созданы два полигона ТКО: вблизи Няндомы и для архангельской агломерации. Предварительная стоимость создания всех объектов - около 6 млрд рублей.

Работы по рекультивации существующих полигонов ТКО около Архангельска, Северодвинска и Новодвинска начнутся в 2022 году, они завершатся к 2024 году.

Территориальная схема по обращению с ТКО в области была принята в сентябре 2021 года, несколько изменений внесены в декабре 2021 года. В новой схеме актуализирован перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются потребителями услуги по обращению с ТКО, оптимизированы потоки с учетом транспортной доступности и вместимости полигонов. В территориальной схеме определены цели до 2024 года: предполагается вывести из эксплуатации и подготовить к рекультивации 14 объектов размещения отходов, у которых исчерпана вместимость.