Книгу о Раисе Горбачевой представили в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Презентация книги о супруге президента СССР Михаила Горбачева Раисе Горбачевой прошла в четверг в Москве. Сборник подготовлен сотрудниками "Горбачев-фонда".

Книга под названием "Раиса. О чем болит сердце" приурочена к 90-летию со дня рождения Горбачевой. В ее основу легла книга супруги экс-президента СССР "Я надеюсь...", которую она выпустила в 1991 году. Сюда же вошли фрагменты книг и воспоминаний Горбачева, а также интервью его супруги последних лет, воспоминания многих выдающихся людей, политических деятелей, соратников, представителей искусства.

"Эта женщина стала знаковой фигурой не только перестройки, не только конца прошлого века, но и новейших времен в целом. Олицетворением родной страны, замечательным, талантливым полпредом ее в мире. Женщина, ломавшая закосневшие стереотипы, самоотверженно, по зову сердца, а не только по роли супруги президента, первой леди СССР шедшая на помощь обездоленным, особенно детям. Горячо, щедро и бескорыстно поддерживала она ребятишек, страдающих заболеванием крови, как будто предчувствуя и собственный уход от этой страшной болезни", - говорится в предисловии к книге.

Переводчик Горбачева, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой "Горбачев-фонда" Павел Палажченко в ходе презентации подчеркнул, что идея написания книги возникла "фактически одновременно и в фонде, и у писателя Георгия Пряхина, человека, который сделал для Раисы Максимовны очень много". "Он вел тот диалог, который послужил основой для книги Раисы Максимовны, которая вышла под названием "Я надеюсь..." в 1991 году", - отметил он.

"Работая над этой книгой, я еще раз убедился в уникальности натуры этого человека и, к сожалению, убедился в том, что несправедлива к ней была жизнь, несправедливо рано унесла ее смерть. Я надеюсь, что вы, прочитав эту книгу, убедитесь в том, что возникает очень интересный, яркий и светлый образ этой женщины", - добавил Палажченко.

Раиса Горбачева (в девичестве Титаренко) родилась 5 января 1932 года в Рубцовске. Она окончила философский факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1953 году вышла замуж за студента юридического факультета МГУ Михаила Горбачева, который позже стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Она сопровождала супруга в поездках, участвовала в приемах иностранных гостей, а также занималась общественной деятельностью.