Свыше 200 образовательных учреждений Прикамья частично закрыли из-за ковида

По данным регионального Минздрава, в регионе 27 января было выявлено максимальное число заболевших коронавирусом с начала пандемии - 1 714. Это примерно в три раза больше, чем неделей ранее. Всего в регионе выявлено 175,1 тыс. случаев заболевания.

"В связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Пермском крае образовательный процесс частично приостановлен в 214 образовательных учреждениях", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в 167 классах 40 школ и в 40 группах 29 детских садов учебный процесс также был приостановлен.

До 1 февраля в Пермском крае действуют некоторые ограничения. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора власти обязали вакцинировать 80% сотрудников отдельных организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50%-ой заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.