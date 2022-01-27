Компенсации семьям из дома на Кубани, где снегом повредило крышу, составят 15 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края окажут материальную помощь жителям дома в станице Первомайской Славянского района, где из-за снега повреждена крыша, в размере 15 тыс. рублей на семью, а также помогут со стройматериалами и техникой для проведения ее ремонта, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в четверг.

В четверг в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видео, на котором жильцы дома рассказывают, как из-за скопления снега обрушилась крыша дома. Славянской межрайонной прокуратурой была организована проверка, ход и результаты восстановительных работ поставлены на контроль. Житель дома сообщил ТАСС, что это двухэтажный многоквартирный дом, где проживают семьи с детьми и пенсионеры, всего 12 человек. По его словам, по решению комиссии, дом признали аварийным, жильцам рекомендовано выехать из своих квартир, отключить электроснабжение, газоснабжение, отопление, люди рассчитывают на помощь администрации в проведении ремонта.

"Принято решение оказать материальную помощь на семью в размере 15 тыс. рублей. Одна семья получила дополнительную помощь от ЗАО "Приазовское" (10 тыс. рублей). Также собственникам квартир помогут со стройматериалами и техникой. Администрация поселения предоставит строительные леса для проведения ремонта и несколько рабочих в помощь", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что жильцов дома смогут переселить в пункт временного размещения, если это будет необходимо. По данным оперативного штаба Краснодарского края, дом 1979 года постройки, квартиры находятся в собственности. По данным пресс-службы администрации Славянского района, капитальный ремонт дома и кровли с момента постройки собственниками жилья не производился.

Глава Славянского района Роман Синяговский ранее сообщал что 28-29 января на территории Славянского района ожидается сильный дождь с мокрым снегом, гололед, возможны подтопления территорий и отключение электроснабжения. Снег идет в Краснодарском крае с прошлой недели, в городах и районах Краснодарского края с 22 января в связи с непогодой введен режим повышенной готовности. Местами уровень снежного покрова почти достигает исторического максимума и превышает 1 метр.