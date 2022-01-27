Эксперт: Татарстан находится на пике госпитализации детей с COVID-19

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Более 80 детей находятся на лечении в больнице в Татарстане после заражения коронавирусной инфекцией. Это пик госпитализации с COVID-19 среди несовершеннолетних с начала пандемии, сообщил в прямом эфире оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Татарстане кандидат медицинских наук, врач-педиатр, детский пульмонолог Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Ильнур Закиров.

"Мы сейчас находимся на пике, за два года такого наплыва пациентов не было. Столько COVID-положительных детей у нас еще не было. Пациентов среди детей стало намного больше, чем это было ранее", - сообщил Закиров.

Он отметил, что на утро 27 января в детской республиканской клинической больнице Татарстана на лечении находятся более 80 детей с коронавирусной инфекцией.

Закиров добавил, что при заражении "омикроном" у детей наблюдается поражение верхнего отдела дыхательных путей, также возможны ларингиты и бронхиты.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что в первый день вакцинации подростков в Казани привились 37 детей.