В Москве мужчины со стажем вождения более 20 лет чаще всего нарушали ПДД в 2021 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мужчины в возрасте от 26 до 35 лет или со стажем вождения более 20 лет в прошлом году чаще всего нарушали правила дорожного движения в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ГИБДД отметили, что на первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26-36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте - водители старше 45 лет или те, кто сидит за рулем 11-20 лет. Меньше всего нарушают водители в возрасте 36-45 лет или со стажем вождения 2-5 года.

"Большее количество нарушений со стороны водителей-мужчин связано с тем, что они больше и чаще управляют транспортными средствами. Возраст 26-35 лет - поколение молодых и уверенных в себе водителей, и зачастую эта чрезмерная уверенность играет с ними злую шутку", - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем, нарушения ПДД водителями со стажем более 20 лет в Госавтоинспекции объяснили тем, что они, совершая нарушение, ошибочно полагаются на свой опыт, не боясь риска попасть в ДТП.