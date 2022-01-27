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Лучшим школам Подмосковья выделят гранты для повышения зарплаты учителям

Мера поддержки заработает с 1 сентября

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Учителя Московской области смогут претендовать на повышение заработной платы при условии, если их образовательное учреждение попадет в "зеленую зону" ежегодного рейтинга школ Подмосковья. Новая мера поддержки заработает в регионе с 1 сентября, об этом в ходе отчета перед депутатами Мособлдумы сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Я хочу предложить с 1 сентября сделать еще одно повышение [зарплат учителям], особенно в тех школах, их у нас большинство, которые находятся в "зеленой зоне", - сказал Воробьев.

Как пояснила журналистам зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина, рейтинг школ подводится в регионе ежегодно. Каждое учебное учреждение, которое попадет в "зеленую зону", получит гранты на прибавку к зарплате учителям. Общая сумма грантов превысит 2 млрд рублей.

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