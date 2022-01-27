В Кирове приостановят плановый прием во взрослых поликлиниках

КИРОВ, 27 января. /ТАСС/. Власти Кировской области приняли решение о приостановке с 28 января диспансеризации и оказания плановой медицинской помощи во взрослых поликлиниках из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Часть узких специалистов взрослых поликлиник перейдут на работу в амбулаторное звено, работа детских поликлиник не изменится, сообщил в четверг журналистам министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

Как рассказал заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, в регионе резко возросла нагрузка на амбулаторное звено, лечение на дому проходят 8 тыс. пациентов с коронавирусом, под наблюдением в условиях домашнего карантина - около 15,5 тыс. человек, из которых почти 6,5 тыс. - дети. По его словам, по сравнению с доковидным периодом, нагрузка на амбулаторную сеть возросла в 10 раз.

"С завтрашнего дня [произойдет] приостановка плановой работы медицинских организаций, пока это касается только Кирова и только взрослых поликлиник. Все амбулаторное поликлиническое звено районных и межрайонных центров, а также детские поликлиники Кирова работают по той схеме, которая была раньше, приостановки плановой помощи для детей не будет. Кроме того, приостанавливаем диспансеризацию взрослого населения, чтобы минимизировать контакты", - сказал Черняев.

Он уточнил, что часть взрослых поликлиник перейдет на работу с пациентами с ОРВИ и признаками ковида. Пациентам, записавшимся к узким специалистам, позвонят работники кол-центра, чтобы перенести плановый прием. В свою очередь часть узких специалистов временно переведут на работу в амбулаторном звене.

"В "мирное" время в амбулаторно-поликлинической службе работают 862 человека, а также еще 804 средних медработника. Сегодня мы создали список дополнительно из более 1 100 человек врачебного персонала, половина из которых уже привлечена в амбулаторно-поликлиническое звено", - отметил Черняев. По его словам, усилена также работа скорой помощи и кол-центра, а число проведенных ПЦР-тестирований за три дня увеличилось в 2,5 раза - до 10 тыс. в сутки.

Курдюмов уточнил, что стационары будут работать в прежнем режиме, приостановка медпомощи в условиях медицинских стационаров не планируется.

В Кировской области в четверг зафиксировано наибольшее с начала пандемии число новых случаев заражения среди жителей, у которых есть жалобы - 649 случаев, а число госпитализаций за две недели выросло почти на 60%. С 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет. С осени 2021 года для доступа в административные здания, заведения культуры, сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия требуется ковид-сертификат.