Парк развлечений японской студии Ghibli откроется 1 ноября

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Японская анимационная студия Ghibli откроет свой парк развлечений 1 ноября. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на странице студии в Twitter.

"Мы опубликовали дату открытия парка", - сообщается в заявлении, к которому приложено изображение улыбающегося персонажа студии по имени Тоторо с надписью "11.1" над его головой.

Готовящийся к открытию парк развлечений находится на территории центральной японской префектуры Айти. Ожидается, что гости парка смогут посетить локации и аттракционы, созданные по мотивам произведений Ghibli .

Студия Ghibli была основана в 1985 году признанным мэтром японской анимации Хаяо Миядзаки. К наиболее известным его работам относятся мультипликационные фильмы "Мой сосед Тоторо" (1988), "Ведьмина служба доставки" (1989), "Принцесса Мононокэ" (1997), "Унесенные призраками" (2001) и "Ходячий замок" (2004). Кинокритики практически единодушно относят большинство картин Миядзаки к золотому фонду мирового анимационного искусства, отмечая присущий им высочайший художественный уровень.