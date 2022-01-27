Номерной фонд курорта Архыз в КЧР планируют увеличить почти на 60% в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 27 января./ТАСС/. Номерной фонд горнолыжного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии за счет строительства новых объектов в текущем году планируют увеличить до 1 400 мест, что почти на 60% больше имеющихся на начало года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Всесезонный курорт под управлением Минэкономразвития России наращивает темпы строительства, чтобы уже в этом сезоне открыть несколько новых гостиниц и принять вполовину больше гостей. Коттеджные комплексы и отели разной степени звездности у канатных дорог в Карачаево-Черкесии строят частные инвесторы: скоро прибавится почти 500 новых мест размещения. К началу 2022 года на курорте работало девять гостиниц на 900 мест. За несколько месяцев это число вырастет почти на 60%", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, запланировано строительство различных видов жилья, в том числе элитный коттеджный поселок и трехзвездочная гостиницы. За первые две недели 2022 года открылись два комплекса современных шале в непосредственной близости от трасс. В 30 м от зеленой трассы Южного склона после новогодних праздников заработала гостиница на 50 номеров. В феврале планируется ввод в эксплуатацию бюджетного отеля на 53 места. Всего к марту на территории курорта будет доступно около 1 400 мест.

"Наш Архыз пока - небольшой курорт, но очень востребованный, и ему нередко приходится выдерживать большой поток туристов: например, на новогодние праздники в Архыз приехали 79 тыс. человек. Запрос на расширение номерного фонда у гостей очень большой, особенно для среднего и бюджетного отдыха. Кавказ.РФ создает качественную горнолыжную инфраструктуру, чтобы наш курорт выбирали для инвестиций бизнес-партнеры. И это работает: к марту этого года должны открыться еще шесть отелей почти на 500 мест. Еще девять находятся в стадии активного строительства", - рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев, его цитирует пресс-служба.

Горнолыжный сезон на курорте Архыз длится с декабря по апрель. После короткого межсезонья наступает время горных походов, путешествий к ледниковым озерам в пешей доступности и купания в горных водопадах. Ежегодно сотрудники курорта прокладывают новые экологические тропы, а резиденты развивают летние сервисы. Отели предлагают оздоровительные программы и SPA с открытыми бассейнами.

О курорте

Архыз - стартовая площадка Северо-Кавказского туристического кластера, флагманский курорт АО "Кавказ.РФ". Курорт построен за 2,5 года, первых гостей он принял в декабре 2013 года. Он ориентирован на активный семейный отдых.

Архыз демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году - больше 20%. В сезоне 2020-2021 годов трассы были открыты для катания с 28 ноября по 25 апреля, турпоток за это время составил 565 тыс. человек. Это на 67% больше по сравнению с зимним сезоном 2019-2020 годов.