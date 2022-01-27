Глава Бурятии предложил включить в чартерную программу на Байкал осенние и весенние туры

ТАСС, 27 января. Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил включить в чартерную программу на Байкал осенние и весенние туры. Побережье озера - привлекательное место для туристов не только летом и зимой, но и в другое время года, сказал он в четверг на пресс-конференции в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Есть смысл говорить и про осень, весну: у нас в любое время года есть свои изюминки. Весной можно посмотреть на ледоход на Байкале, осенью - другие вещи - шишки, осенний лес, запах палой хвои на берегу Байкала - отдельная тема, другие ощущения. Мы готовы и предлагаем не только две программы в год, летом и зимой, но и четыре. Может быть, даже в уже этом году", - сказал Цыденов.

В 2020 году Бурятия стала пилотным регионом, где при поддержке Ростуризма и федерального туроператора TUI Россия стартовала чартерная программа на Байкал. Она пользуется большим спросом, за два летних сезона и один зимний республику посетили 5 тыс. россиян. "Причем количество туристов у нас ограничивается только количеством мест размещения, то есть желающих больше, но больше мы принять не можем, - отметил глава Бурятии. - И это послужило толчком для инвестиционной привлекательности: у нас сейчас зашло несколько больших инвесторов, [которые будут строить отели в особой экономической зоне "Байкальская гавань"]".

В Бурятии по программе чартерных туров предлагается не только увидеть озеро Байкал, но и познакомиться с культурой и традициями народов, проживающих в республике, в том числе старообрядцев, с национальной кухней, посетить Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России.

"С каждой программой у нас повышается уровень подготовки операторов, местного небольшого бизнеса, растет ассортимент сувенирной продукции, развиваются места приема и размещения отдыхающих, приобретается новая техника для того, чтобы отдых на Байкале был интересным. Буквально через две недели у нас приходит 35-местное судно на воздушной подушке, повышенной комфортности - это новый уровень сервиса и впечатлений для туристов", - добавил глава Бурятии.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также популярны у любителей активного туризма горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. До пандемии республику ежегодно посещали до 600 тыс. официально зарегистрированных туристов, по неофициальным данным - около 1 млн человек, в том числе приезжающие для отдыха "дикарями".