Детскую больницу в Новосибирске перепрофилируют под ковид-госпиталь

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Детскую городскую клиническую больницу в Новосибирской области, где на прошедшей неделе впервые за два месяца был зафиксирован рост числа инфицированных коронавирусом, планируют перепрофилировать в ковид-госпиталь с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"С 1 февраля Министерство здравоохранения Новосибирской области планирует перепрофилировать под коронавирусный госпиталь Детскую городскую клиническую больницу № 6 в областном центре", - говорится в сообщении.

Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, в последние недели наблюдается рост детской заболеваемости ОРВИ.

В четверг глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что с 31 января в школах региона будет введен всеобщий карантин. В частности, по его словам, для младшеклассников власти намерены объявить каникулы, для средних и старших классов - дистанционное обучение.

Губернатор добавил, что при ухудшении эпидемической обстановки власти региона также готовы ввести и другие ограничительные меры: максимально перевести на удаленную работу сотрудников предприятий и организаций, в первую очередь людей старше 60 лет и тех, кто не прошел вакцинацию или у кого нет иммунитета, а также ограничить количество зрителей на культурных и спортивных мероприятиях. Кроме того, медицинские службы региона готовы к увеличению показателей заболеваемости - подготовлены места для размещения пациентов даже в детских больницах, чего раньше не было.

О ситуации с COVID-19 в Новосибирской области

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у более чем 250 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса обязали также курьеров и работников гостиниц.

В регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 101 413 случаев коронавируса (плюс 315 за сутки), в том числе 11 612 - у детей. Выздоровели 72 816 пациентов (плюс 349 за сутки).