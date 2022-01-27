В Курской области около 23 тыс. детей перешли на дистант из-за ОРВИ и коронавируса

КУРСК, 27 января. /ТАСС/. Около 23 тыс. детей в Курской области перешли на дистанционное обучение и не посещают детские сады из-за ОРВИ и коронавируса, сообщил в четверг на заседании оперштаба региона главный государственный санитарный врач по области Олег Климушин.

Как отмечал ранее губернатор Курской области Роман Старовойт, к 25 января около 200 классов в школах и 20 групп в детских садах Курской области ушли на карантин по коронавирусу.

"Сейчас у нас очно не обучаются [в школах], не посещают детские сады 22 924 человека. Это 13,5% от всех организованных детей", - сказал Климушин.

Как отметил главный государственный санитарный врач по региону, за последние 2,5 недели в Курской области доля детского населения в структуре заболевших COVID-19 увеличилась почти в три раза и к 27 января составляет 15%. Также в регионе отмечается заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 73,8%, в том числе среди детей. В связи с заболеваемостью ОРВИ на дистанционную форму обучения частично перешли 255 классов в школах, четыре группы в детских садах, полностью перешли на дистант 16 школ и три детских сада. На карантин по коронавирусу частично закрыли 260 классов в школах и 53 группы в детских садах.

С начала пандемии в Курской области выявлено 85 325 случаев заражения коронавирусом, 2 168 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 25 января 2022 года в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 673 тыс. человек. Регион достиг 94% от плана по вакцинации населения.