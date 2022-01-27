В Дагестане в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию 13 новых школ

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2022 году по национальному проекту "Образование" планируют ввести в эксплуатацию 13 новых школ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"По итогам 2021 года в рамках нацпроекта "Образование" введены в эксплуатацию 8 школ. Продолжается строительство 13 школ, ввод запланирован на этот год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам прошлого года по нацпроекту созданы 76 тыс. новых мест допобразования детей в 592 образовательных организациях по 6 различным направлениям.

Национальный проект "Образование" является развитием одноименного приоритетного нацпроекта, который начал реализовываться в 2016 году. Его реализация рассчитана на 2019-2024 годы. Всего в него включены 10 подразделов - федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". Паспорт нацпроекта был утвержден 3 сентября 2018 года президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, реализация началась 1 января 2019 года.