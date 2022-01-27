Губернатор Вологодской области заразился коронавирусом

ТАСС, 27 января. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом сообщил в четверг вице-губернатор Антон Кольцов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в области.

"Сегодня провожу штаб по поручению губернатора Олега Александровича Кувшинникова. Он заболел коронавирусной инфекцией и находится сейчас на амбулаторном лечении, лечится на дому. Хочу пожелать от нас всех ему скорейшего выздоровления", - сказал Кольцов.

Кувшинников планировал лично провести заседание оперативного штаба, однако не смог прийти на него.

Ранее он сообщал, что прививался от коронавируса в прошлом году. Губернатор сделал первую прививку в феврале 2021 года, в августе ревакцинировался. Кувшинников ранее отмечал, что данные о вакцинации "вшиты" в электронные пропуска всех сотрудников администрации губернатора и правительства области, а непривитые просто не могут пройти через турникет и попасть на работу. Такую же систему рекомендовано внедрить в муниципалитетах области.

По словам самого губернатора, инфекцию он переносит в легкой форме, с небольшой температурой.

"Я нахожусь дома, на больничном. К сожалению, подхватил коронавирус за неделю до ревакцинации, которую планировал 3 февраля. Ровно полгода назад, 3 августа, я сделал прививку и запланировал ее сделать через неделю, не дотянул, заболел. Болею легко, небольшая температура. Но взял больничный, работаю в режиме видеоконференцсвязи. Исполняет обязанности [губернатора] Кольцов Антон Викторович. И вот сейчас я четко понимаю, что если бы я не был вакцинирован, то последствия могли быть более тяжелыми, вплоть до моногоспиталя", - сказал Кувшинников в видеообращении, которое выложил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".