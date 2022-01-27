В РФ с этого года материальную помощь пострадавшим от ЧС будут оказывать через госуслуги

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Система оказания материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в России изменилась с этого года, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, ссылаясь на итоги совещания с участием замглавы ведомства Виктора Ничипорчука.

"По словам Ничипорчука, в прошлом году межведомственной рабочей группой завершена работа по подготовке к переводу в регионах процесса оказания финансовой помощи пострадавшему населению посредством государственных услуг", - сказали в МЧС.

Как отмечают в пресс-службе, помощь будет оказываться через интернет-портал "Госуслуги". Планируется, что автоматизация процесса, начиная с подачи заявления, ускорит получение денег. В некоторых регионах система успешно функционировала в пилотном режиме. "Сотрудниками МЧС России проведена вся необходимая работа по нормативному регулированию процесса и технической его реализации, а также оказана методическая помощь для заинтересованных представителей ФОИВ и местных властей субъектов РФ. Механизм был успешно апробирован в ходе штабных тренировок на территории Еврейской автономной области и Краснодарского края", - уточнили в ведомстве.

"В соответствии с поручением правительства Российской Федерации регионам необходимо перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению уже к концу первого полугодия текущего года. Члены межведомственной рабочей группы продолжат оказание субъектам всесторонней помощи", - цитируют в пресс-службе замглавы МЧС.