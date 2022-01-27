ПАСЕ призвала страны СЕ к взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию о мерах борьбы с пандемией коронавируса, в которой среди прочего призвали страны Совета Европы (СЕ) к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Заседание, на котором проводилось голосование, транслировала пресс-служба ПАСЕ.

"ПАСЕ рекомендует парламентам и правительствам стран СЕ и всего мира осуществить необходимый сдвиг парадигмы, чтобы раз и навсегда победить COVID-19 с помощью мер общественного здравоохранения в соответствии с соблюдением прав человека, - гласит документ. - Для обеспечения глобального справедливого распределения вакцин и методов лечения, избегая дискриминации между странами и внутри них, обеспечить взаимное признание сертификатов о вакцинации, выданных в странах Совета Европы, а также всех сертификатов, выданных после прививки одним из разрешенных ВОЗ препаратов".

При этом сами сертификаты предлагается использовать только в целях контроля эффективности вакцин и их побочных эффектов. Подчеркивается, что хотя власти и могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, например медицинских и социальных работников, это не должно касаться людей с медотводом и детей, до тех пор, пока не будет доказана эффективность и безопасность этих препаратов для них. Отдельно депутаты рекомендуют следовать рекомендациям ВОЗ и "не вводить неэффективные запреты на поездки при появлении новых вариантов заболевания".

Ассамблея признает, что вакцинация населения помогла серьезно снизить количество больных с тяжелой формой COVID-19, одновременно отмечая неравномерное распределение препаратов между богатыми и бедными странами. На этом фоне депутаты приветствуют международные инициативы, в том числе в рамках ООН, по справедливому распределению вакцин от коронавируса в мире.

Резолюция даже допускает введение государствами мер по борьбе с коронавирусом, которые бы нарушали основные права граждан. Отмечается, что подобные решения должны объявляться "четко и прозрачно", преследовать "справедливые цели" и носить сбалансированный характер. При этом парламент и судебные органы должны иметь возможность переоценки подобных мер и их отмены, да и сами меры следует применять "не дольше, чем это необходимо". Одно из главных условий - избежать замораживания значительной части общественной жизни.

Депутаты призывают власти стран СЕ развивать производственные мощности для распространения качественных медицинских масок и "постепенно переходить на плотные маски стандарта FFP2". Использовать их предлагается на транспорте и в других местах с высокой плотностью людей, при этом уязвимым группам населения маски следует раздавать бесплатно, считают депутаты. Тесты на коронавирус предлагается по возможности сделать бесплатными для населения, однако после того, как уязвимые группы будут в достаточной степени защищены, обеспечить тесты "по доступной цене".