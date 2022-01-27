В Пензенской области детям запретили посещать учреждения культуры и спорта

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Запрет на посещение детьми учреждений культуры и спорта, а также кружков и секций, введен в Пензенской области с 27 января из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

"С 27 января пензенцам до 18 лет запрещено посещать учреждения культуры и спорта (в том числе фитнес-клубы, бассейны, ледовые катки), досуговые и другие подобные мероприятия, участвовать в очных занятиях в секциях, кружках и студиях, выезжать в составе спортивных команд на соревнования", - отмечается в сообщении.

Ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено более 106,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 96 тыс. человек выздоровели, 4 853 пациента умерли.