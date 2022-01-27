Во всех школах Оренбурга приостановят обучение с 28 января по 3 февраля

ОРЕНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Обучение во всех школах Оренбурга будет приостановлено на неделю, чтобы предотвратить распространение ОРВИ и коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

"Да, [карантин введен] на неделю, только город Оренбург", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в администрации города, учебный процесс в общеобразовательных учреждениях и школах-интернатах будет приостановлен с 28 января по 3 февраля. Такое решение было принято на внеочередном заседании муниципального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ среди детей и в соответствии с предписанием регионального управления Роспотребнадзора.

С 27 января учебный процесс уже приостановлен в 10 школах Оренбурга из-за большого числа заболевших. Кроме того, на неопределенный срок отменили и занятия во всех учреждениях дополнительного образования детей.

В Оренбургской области, по данным Минздрава региона, зарегистрирован 113 801 случай заражения коронавирусом, в том числе 718 - за прошедшие сутки, что является максимумом с начала пандемии. При этом более 40% новых случаев приходится на детей. Госпитализировано за сутки 95 человек с диагнозом COVID-19, что больше, чем на прошлой неделе, когда ежедневно госпитализировали около 50-60 человек. На данный момент выздоровели 100 893 человека, 201 - за минувшие сутки. Умерли 3 579 пациентов.