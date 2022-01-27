В Вологодской области временно приостановили плановую медпомощь для взрослых

ВОЛОГДА, 27 января. /ТАСС/. Правительство Вологодской области приостановило оказание плановой медицинской помощи взрослому населению из-за стремительно возрастающей нагрузки на систему здравоохранения и увеличения числа заболевших ОРВИ и COVID-19. Вся детская медпомощь сохранена в полном объеме, сообщил вице-губернатор Антон Кольцов.

"В условиях ухудшающейся эпидситуации, когда массово выбывают медработники, когда рост заболеваемости удваивается каждую неделю, мы вынуждены временно приостановить с 31 января 2022 года проведение профилактических мероприятий в отношении взрослого населения. Мы вынуждены временно приостановить плановую медпомощь для взрослого населения в амбулаторных и стационарных условиях, за исключением круглосуточных стационаров медорганизаций по профилям: акушерство и гинекология, гематология, онкология, детская онкология, психиатрия. Мы говорим о временной приостановке плановой помощи взрослому населению", - объявил Кольцов на заседании регионального оперштаба.

При этом вся плановая медицинская помощь для детей сохранена в полном объеме - и амбулаторная, и стационарная, сообщил замгубернатора. "Сохраняем всю скорую и неотложную помощь для детей и взрослых. Это вводится временно, до улучшения ситуации в регионе. Как только ситуация в поликлиниках стабилизируется, мы отменим эти ограничения", - сказал вице-губернатор.

Всего в Вологодской области выявлено 104 508 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 384, из них госпитализированы 88 человек. Выздоровели 96 704 человека, умер 3 171. Коллективный иммунитет составляет 70%.