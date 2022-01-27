Трех российских журналистов задержали в приграничной зоне в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали около государственной границы в районе села Куйбышево трех журналистов российских средств массовой информации. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В непосредственной близости от границы, около села Куйбышево Ростовской области, пограничниками задержаны трое сотрудников российских средств массовой информации. Составлены протоколы по ст. 18.2 КоАП РФ ("Нарушение пограничного режима в пограничной зоне")", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, среди задержанных журналисты издания Meduza (признано в России СМИ-иноагентом) и интернет-издания Znak.com. Представители СМИ находились в пограничной зоне без соответствующего разрешения, добавил собеседник.