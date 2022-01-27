Лица с ожирением и диабетом в группе риска по заболеванию сразу и гриппом, и ковидом

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение или хронические болезни органов дыхания, больше всех подвержены одновременному заражению гриппом и новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в четверг заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" доктор медицинских наук Елена Бурцева.

"Есть ли специфические категории пациентов, подверженных риску коинфекции? Да, безусловно, это лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, ожирением, хроническими болезнями органов дыхания. Как может происходить взаимодействие вируса гриппа и коронавируса в организме? Здесь есть много предположений, две из основных теорий: это теория облегчения проникновения одного вируса при наличии в организме другого, и вторая - это теория конкуренции. Видимо, когда появился новый коронавирус, он несколько превалировал и подавил активность не только гриппа, но и некоторых других возбудителей ОРВИ", - сказала она во время круглого стола "Практические аспекты профилактики и лечения гриппа в новых реалиях COVID-19".

Бурцева отметила, что по имеющейся статистике, частота таких одновременных заражений крайне редка - около 1,2%. "Вероятность смерти пациента от коинфекции двумя вирусами - новым коронавирусом и гриппом - почти в шесть раз выше, чем у больных с моноинфекцией - гриппом или новой коронавирусной инфекцией", - рассказала она.

В качестве профилактики заражения эффективным методом является вакцинация - как от гриппа, так и от коронавируса. Как напомнила Бурцева, Минздрав в октябре прошлого года разрешил одновременную вакцинацию от двух данных инфекций.