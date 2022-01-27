Число закрытых на карантин школ Саратова увеличилось до 37

ТАСС, 27 января. Власти закрыли на карантин еще семь учебных учреждений в Саратове из-за превышения эпидемического порога по ОРВИ, передает пресс-служба мэрии Саратова в своем Telegram-канале . Таким образом, общее количество школ на карантине в городе достигло 37.

"С завтрашнего дня и до 3 февраля в связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями еще семь учебных заведений муниципального образования "Город Саратов" закроются на карантин. В лицее №3 с завтрашнего дня возобновляются занятия в 17 классах, 20 классов этого учебного заведения пока останутся на карантине в соответствии с предписанием Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.

Ранее мэрия Саратова объявила, что недельный карантин введен в 30 школах города. Кроме того, власти Саратовской области перевели на дистанционный формат обучения 157 классов из-за COVID-19 и 154 класса из-за ОРВИ. В случаях возникновения технических сложностей школы могут выдать в пользование ноутбуки. Если такой возможности нет у учреждения, то все материалы и задания предоставляются в распечатанном виде.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 27 января в Саратовской области выявлено около 140,6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили 129,3 тыс. пациентов, 5,3 тыс. человек умерли.