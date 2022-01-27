Работу мобильных пунктов вакцинации против ковида приостановят в Орле с 28 января

ТАСС, 27 января. Орловские власти в связи с нехваткой медработников в поликлиническом звене с 28 января приостановят работу мобильных пунктов вакцинации против ковида в Орле, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба области.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков отмечал возросшее число обращений жителей региона в поликлиники в связи с кратным ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

"Согласно принятому решению уже с завтрашнего дня в областной столице будет приостановлена работа пунктов вакцинации [против коронавируса], расположенных вне объектов здравоохранения. Сотрудники, задействованные в мобильных пунктах, продолжат работу в поликлиническом звене, которое в настоящее время испытывает серьезную нагрузку в связи с ростом заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19", - говорится в сообщении.

В настоящее время вакцинацию против коронавируса в Орловской области проводят на базе 28 медицинских организаций и в 45 пунктах, работают 32 мобильные бригады. На текущей неделе в регионе приступили к вакцинации детей - к 27 января прививку против ковида сделали 33 подростка.

В Орловской области с начала пандемии выявлено более 75 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 419 - за последние сутки, 1 608 пациентов умерли. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 80%, всего в области вакцинированы более 400 тыс. человек.