Юнармейцы возложили цветы в память о жертвах блокады Ленинграда

ТАСС, 27 января. Участники Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" всех регионов РФ зажгли свечи, лампадки и возложили цветы в память о жертвах блокады Ленинграда. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня юнармейцы по всей стране провели в День снятия блокады Ленинграда акцию с зажжением свечей и лампадок в память о жертвах блокады города на Неве. Юные патриоты вспомнили жертв фашистской осады, его героев и доблестных защитников, ставших символом мужества и колоссальной силы духа всего советского народа", - рассказали в военном ведомстве.

Так, на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил РФ рядом с капсулой, в которой хранится земля из Ленинградской области, совместную акцию провели юнармейцы и сотрудники учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард". В Санкт-Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище, а также в Севастополе на аллее Славы городов-героев вместе с юнармейцами в памятных мероприятиях приняли участие жители и ветераны блокадного Ленинграда.

В этот день юнармейцы стали участниками других патриотических мероприятий и памятных акций. Например, юнармейцы Магаданской области, Забайкальского края и Якутии провели для своих сверстников в школах и колледжах уроки мужества. В Чечне состоялась презентация документального фильма, основанного на исторических фактах и кинохронике военных лет. В Дагестане провели интерактивную викторину "Непобедимый город", в которой ребята показали свои знания о блокаде.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Осада города немецко-фашистскими захватчиками продолжалась 872 дня. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра", благодаря которой осажденный Ленинград получил сухопутную связь с большой землей и был спасен от голода. Полностью снять блокаду Красной армии удалось лишь год спустя - 27 января 1944 года. В ходе осады погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн горожан.