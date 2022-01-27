В Адыгее приостановили плановый прием в поликлиниках в связи с ухудшением эпидобстановки

МАЙКОП, 27 января. /ТАСС/. Плановый прием в поликлиниках Адыгеи будет приостановлен с 28 января в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за роста числа заболевших гриппом, ОРВИ и коронавирусом, сообщил ТАСС первый заместитель министра здравоохранения республики Максим Коробко.

"В республике происходит стремительное распространение омикрон-штамма. <...> На 40-50% составил прирост заболеваемости коронавирусом [в целом] с конца прошлой недели. Поэтому с завтрашнего числа приостанавливается оказание плановой помощи в амбулаторных условиях и центральных районных больницах - то есть учреждения первичного звена. Мы <...> начинаем переводить кадровые и другие ресурсы на оказание помощи пациентам с ковидом и признаками ОРВИ", - сказал он.

Диагностические центры продолжат работу в штатном режиме, уточнил первый заместитель министра.

"Проводим обучение всех медработников республики вне зависимости от их специальностей на курсах по оказанию помощи пациентам с коронавирусом. Мы не знаем, на каком уровне остановится заболеваемость. <...> Поэтому приостанавливается плановое посещение врача в тех ситуациях, когда пациенту, его здоровью ничего не угрожает", - добавил собеседник агентства.

По данным регионального оперативного штаба на четверг, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 29 574 человек, на лечении находится 3 019 человек (плюс 164 за сутки). С начала пандемии выздоровели 25 738 человек (плюс 112 за сутки), умерли 817.