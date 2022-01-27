Патриарх благословил олимпийцев РФ и выразил надежду на "примирение народов" через Игры

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие российским спортсменам - участникам XXIV Олимпийских и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине. Предстоятель Русской православной церкви также выразил надежду на то, что Игры послужат "созиданию мира во всем мире" и "примирению народов", сообщается в четверг на сайте РПЦ.

"Своим трудом вы заслужили право отстаивать на полях спортивных сражений честь Отечества. Годами упорных тренировок под руководством тренеров и наставников вы оттачивали свое мастерство, преодолевали трудности и испытания, закаляли характер и волю к победе. Надеюсь, что на предстоящих состязаниях вам удастся показать впечатляющие результаты, добиться немалых спортивных успехов и завоевать новые олимпийские награды", - говорится в обращении патриарха.

Предстоятель РПЦ с сожалением констатировал, что в этом году не удалось совершить напутственный молебен для олимпийцев. "Известные обстоятельства, связанные с распространением губительного вируса, не позволили нам в этот раз собраться на совместное богослужение в храме Христа Спасителя, как это бывало в прошлые годы. Однако это не помешало ощутить нам общность в молитвах перед важным этапом вашей жизни", - отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл пожелал спортсменам уповать на Бога во всех обстоятельствах. "Да укрепит вас всесильный Господь в предстоящих состязаниях. Призываю на вас Божие благословение, уповая, что предстоящие соревнования послужат созиданию мира во всем мире, прекращению междоусобных браней и примирению народов", - говорится в обращении.