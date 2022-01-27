На Кубани предложили изменить площадь участков под строительство коррекционных школ

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг приняли обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину, которым предлагают на федеральном уровне рассмотреть возможность уменьшения норматива площади земельного участка под строительство коррекционных школ для того, чтобы такие учреждения можно было возводить в центре крупных городов и решить проблему их нехватки. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

Власти Краснодарского края ведут активную работу по оказанию всесторонней помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. В регионе некоммерческими организациями реализуется большое количество проектов, направленных на поддержку жителей c ограниченными возможностями здоровья, в том числе за счет средств президентских грантов. Например, в 2021 году в Краснодарском крае было создано региональное отделение Специальной Олимпиады России. При этом в крупных городах края существует проблема плотной застройки, а в центральной части городов - нехватки земель для строительства социальных учреждений.

"Мы планировали на региональном уровне решить этот вопрос, но увы: требования одни независимо от того, что это: коррекционная, либо обычная школа - то есть школу построили, а потом определяют, что там будет. Нам нужно строить школы не на окраине Краснодара, не в горах Сочи - речь идет об особых детях - нам нужно строить в центре, либо центральных частях населенных пунктов нашего региона. Нам надо этот вопрос решить, детям с ограниченными возможностями некуда ходить, создаются огромные проблемы и для детей, и для родителей", - заявил Бурлачко.

Председатель комитета Заксобрания региона по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский заявил, что в крае есть проблема нехватки коррекционных школ. "Мы просим рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральные нормативные правовые акты, предусматривающие специальные технические условия при проектировании коррекционных школ в части возможности использования земельных участков с меньшей площадью при размещении таких объектов в условиях сложившейся плотной застройки крупных населенных пунктов", - резюмировал Чернявский

По данным министерства образования и молодежной политики Краснодарского края, в регионе функционируют более 50 государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений.