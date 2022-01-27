В Вологодской области приостановили занятия в допобразовании и массовые мероприятия

ВОЛОГДА, 27 января. /ТАСС/. Правительство Вологодской области временно приостановило работу сферы дополнительного образования всех форм собственности начиная с 31 января. Также запрещены все массовые мероприятия органов власти, но театры и кинотеатры продолжат работать с учетом ограничений, сообщил вице-губернатор Антон Кольцов.

"В связи с ростом заболеваемости в детских коллективах с 31 января 2022 года временно приостанавливаем дополнительные образовательные, предпрофессиональные программы, спортивной подготовки, творческой деятельности в очном формате. То есть мы временно вынуждены остановить дополнительное образование в государственных, муниципальных и частных организациях в сфере образования, спорта, культуры и искусства", - сообщил Кольцов на заседании регионального оперштаба.

С 31 января приостановлено также проведение конгрессных, деловых и торжественных мероприятий, проводимых органами исполнительной власти и местного самоуправления, сообщил вице-губернатор. "Речь не идет о закрытии кинотеатров, театров - все это продолжает работать с учетом действующих ограничений - масочного режима, социальной дистанции, требования QR-кодов. <…> Мы сохраняем штатный режим работы детских садов, очный режим работы школ, колледжей, техникумов и вузов. Алгоритм остается неизменный: при выявлении случаев ковида выводим на карантин конкретные группы в детских садах, колледжах и классы в школах, либо где заболеваемость ОРВИ или гриппом превысила 25%", - пояснил Кольцов.

Как проинформировала начальник департамента образования области Елена Рябова, если в первые две недели учебы после зимних каникул фиксировался невысокий уровень заболеваемости COVID-19, то сейчас в два раза увеличилось число учеников и дошкольников, выведенных на карантин. "На 27 января на карантин переведены 5,5% дошкольников, это почти 4 тыс. человек, из них, что ранее не фиксировали, появилось 156 заболевших коронавирусной инфекцией. Переведены на карантин 208 групп в 118 детсадах, это 30% детских садов области, в основном в Череповце и Вологде. В школах на карантин переведены около 22,5 тыс. детей, почти 16% от общего количества школьников, из них заболевших - почти одна тысяча человек", - сообщила Рябова.

Число переведенных на карантин школьников увеличилось за неделю в 2,5 раза, а заболевших - в 3 раза, больше всего таковых в Череповце, в Вологде, Великом Устюге и поселке Шексне. Также на карантине находятся 2 073 студента колледжей и техникумов, это вдвое больше, чем неделей ранее, среди них 106 заболевших, добавила руководитель департамента.

Всего в Вологодской области выявлено 104 508 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 384, из них госпитализированы 88 человек. Выздоровели 96 704 человека, умер 3 171. Коллективный иммунитет составляет 70%.