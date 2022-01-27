Швыдкой не видит необходимости ужесточать ковидные ограничения в театрах и музеях Москвы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Действующих на сегодняшний день в Москве ковидных ограничений в учреждениях культуры достаточно для обеспечения безопасности посетителей. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

"Существующих ограничений вполне достаточно. Если говорить о театрах, музеях, кинотеатрах, то мы уже давно научились работать с QR-кодами и пускаем зрителей по QR-коду и паспорту. По численности приходящих в театр мы понимаем, что люди соблюдают самодисциплину, сами зрители регулируют свое посещение публичных мест и появляются в них только в случае либо острой необходимости, либо внутренней потребности", - сказал Швыдкой.

Он напомнил, что даже в такое непростое время у людей сохраняется потребность в культуре. "Неизвестно, что дороже обходится здравоохранению: лечение ковида или лечение нервных расстройств. Все-таки общение с искусством и возможность выйти из дома значительно смягчают внутреннее напряжение", - отметил Швыдкой.

По его мнению, закрытие учреждений культуры "ничего не даст для общей ситуации с заболеваемостью". "Тогда надо будет ограничивать и посещение магазинов, и разного рода других учреждений, которые оказывают услуги населению. При всем понимании того, насколько опасен "омикрон", насколько он заразен, новые ограничения не переломят ситуацию", - отметил Швыдкой.

Согласно действующим ограничениям, в московских театрах и музеях максимальная заполняемость составляет 70%, сохраняется требование соблюдать масочный режим и использовать QR-коды для организации входа посетителей.

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось на 26 586. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 259 422 случая заражения.