В Швейцарии второй день подряд отмечается максимум заражений коронавирусом

ЖЕНЕВА, 27 января. /ТАСС/. Новый максимум суточного прироста числа заразившихся коронавирусом зарегистрирован в четверг в Швейцарии. Как сообщило Федеральное управление здравоохранения, за 24 часа инфекция была выявлена у 44 842 человек.

Предыдущий антирекорд был установлен 26 января - 43 199 новых случаев за сутки.

По данным управления здравоохранения, общее число заразившихся достигло 2 091 166. За последние 24 часа было зарегистрировано 16 летальных исходов, а общее количество умерших из-за ковида за время пандемии составило 12 314.

Швейцария с середины октября переживает всплеск заболеваемости. В этой связи по решению правительства до конца февраля все работники, где позволяют производственные условия, переведены на удаленную работу. Все, кто имел тесные контакты с заболевшими, обязаны проходить пятидневный карантин. Рестораны, кинотеатры и спортзалы разрешено посещать только вакцинированным или переболевшим ковидом при предъявлении подтверждающего документа. Действует масочный режим в общественном транспорте и в магазинах.